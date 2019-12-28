Элтон Джон получил почетный орден за музыкальные достижения

Очередным достижением Элтон Джон поделился с поклонниками на страницах социальных сетей. Эта награда еще раз доказывает, что 2019 год стал по-настоящему плодотворным для знаменитого исполнителя.

На официальной странице Элтона Джона в Instagram появилось сообщение, подтверждающее то, что певец в этом году вошел в почетный список лауреатов Ордена кавалеров почета Великобритании. Это отличие получают знаковые личности на территории музыки, литературы, науки, политики и религии.

Более двух десятилетий назад Элтона Джона зачислили в рыцари, вручив орден Британской империи.

Для меня честь быть одним из представителей весьма почтенного общества Ордена кавалеров почета. 2019 год оказался для меня действительно замечательным годом, и я чувствую себя очень благословенным,

– откровенно признался музыкант.

К поздравлениям в сети присоединились звездные коллеги исполнителя английский футболист Дэвид Бекхэм и американский ювелирный дизайнер Лори Родкина.

Этот год действительно выдался триумфальным для Элтона Джона. Творческий и жизненный путь певца и композитора был экранизирован в биографической музыкальной драме «Рокетмен». Лента достигла огромного успеха в прокате.