Главный хит Nirvana набрал миллиард просмотров на Youtube

Клип американской рок-группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit превысил отметку в один миллиард просмотров на YouTube, сообщает Ren.tv.
Ролик был загружен в Сеть в июне 2009-го, для достижения миллиарда зрителей ему потребовалось чуть больше десятилетия. Сейчас это второй по популярности музыкальный клип из 90-х. Лидерство удерживает ролик November Rain группы Guns 'N' Roses, у него около 1,3 млрд просмотров.
Песня Smells Like Teen Spirit стала первым синглом Nirvana с альбома Nevermind, который вышел в 1991 году. Композиция поднялась на вершины мировых хит-парадов и неоднократно попадала в списки величайших песен всех времен по версии различных музыкальных изменений.
Легендарная Nirvana была создана вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в штате Вашингтон в 1987 году. Недолгая, но очень яркая история группы закончилась 5 апреля 1994 года после смерти Кобейна, однако в последующие годы популярность этого коллектива только возросла.