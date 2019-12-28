Главный хит Nirvana набрал миллиард просмотров на Youtube

Ролик был загружен в Сеть в июне 2009-го, для достижения миллиарда зрителей ему потребовалось чуть больше десятилетия. Сейчас это второй по популярности музыкальный клип из 90-х. Лидерство удерживает ролик November Rain группы Guns 'N' Roses, у него около 1,3 млрд просмотров.

Песня Smells Like Teen Spirit стала первым синглом Nirvana с альбома Nevermind, который вышел в 1991 году. Композиция поднялась на вершины мировых хит-парадов и неоднократно попадала в списки величайших песен всех времен по версии различных музыкальных изменений.