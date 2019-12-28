Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения

Сын художника Никаса Сафронова 29-летний Лука стал жертвой нападения. Наследник знаменитого живописца рассказал об инциденте в Instagram. Он утверждает, что его подставила небезызвестная доктор Марият Мухина, которая раньше занималась лечением Бари Алибасова.
Лука Сафронов-Затравкин — талантливый пианист, которого часто приглашают порадовать гостей игрой на фортепиано на различные мероприятия на коммерческой основе. На этот раз молодого человека позвали сыграть на торжественной церемонии открытия одной из столичных клиник.
«Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление — это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина», — заявил артист.
По словам Луки Сафронова-Затравкина, медик подстроила его встречу с 47-летним шоуменом Стасом Барецким, который вел себя по отношению к музыканту весьма агрессивно.
«Напал, пытаясь избить. Один из ударов пришелся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру», — высказался в соцсети сын знаменитого художника. ⠀
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Пока все готовятся к новогодним праздникам, я становлюсь жертвой нападения.. История дня такова. ⠀ Меня часто приглашают порадовать гостей своей игрой на различные мероприятия как на коммерческой основе, так и провести благотворительные концерты. В этот раз меня пригласили на открытие одной Московской клиники, сыграть на рояле, не бесплатно. ⠀ Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление - это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина. ⠀ ⠀ Она подстроила встречу со Стасом Барецким, который вел себя агрессивно по отношению ко мне и напал, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру. ⠀ #стасБарецкий #скандал #нападение #докторМухина #клиника #диетология #избиение #яжив #яНеУмруВТуалете #всеПозади #happyNewYear #полныйджинглбелз