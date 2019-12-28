Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения

Сын художника Никаса Сафронова 29-летний Лука стал жертвой нападения. Наследник знаменитого живописца рассказал об инциденте в Instagram. Он утверждает, что его подставила небезызвестная доктор Марият Мухина, которая раньше занималась лечением Бари Алибасова.

Лука Сафронов-Затравкин — талантливый пианист, которого часто приглашают порадовать гостей игрой на фортепиано на различные мероприятия на коммерческой основе. На этот раз молодого человека позвали сыграть на торжественной церемонии открытия одной из столичных клиник.

«Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление — это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина», — заявил артист.

По словам Луки Сафронова-Затравкина, медик подстроила его встречу с 47-летним шоуменом Стасом Барецким, который вел себя по отношению к музыканту весьма агрессивно.