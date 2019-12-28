Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта

Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту чудесную картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать катастрофы,

В своем посте она сообщила, что понемногу приходит в себя, поблагодарила подписчиков за поддержку и дала несколько советов тем, кто все-таки решился прибегнуть к пластической хирургии. Она говорит, что не вправе кого-либо отговаривать, но может предостеречь от повторения ее ошибок.

«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как поехала форма одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа: 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала синдром хронической усталости», — пишет Кудрявцева.