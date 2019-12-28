«Увидимся через 16 лет»: Миша Романова призналась, что отец ее сына фактически выставил их на улицу

Он нам предоставлял жилье. Обычная совершенно квартира. Он мне сказал: "Или плати сама за квартиру, или отправь счет тем людям, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет". После этой ситуации я поняла, насколько самолюбие и горделивость мужчины могут просто перекрыть здравый смысл. По сути, он не меня выставил на улицу, а собственного сына. У меня это не укладывается в голове. Если самолюбие мужчины чем-то задето, он начинает мстить. Становится страшно от того, что мы продолжаем жить в мире, в котором правят мужчины. Их сила, точнее. Просто в какой-то момент я поставила себя на место тех женщин, у которых мужья, возлюбленные – серьезные, влиятельные люди. И они тоже мстят своим женщинам, ведь у них больше рычагов влияния, они серьезнее, они могут мстить намного жестче и намного масштабнее. И в этом смысле я рада, что отец моего ребенка просто режиссер. И у моего сына будут хорошие гены,