Самые высокомерные знаки Зодиака: они считают, что мир крутится вокруг них

Овен

Овны славятся своим упорством. Что бы они ни задумали, обязательно сделают. Они достигнут задуманного, и им совершенно неважно, сколько «трупов» они оставят за спиной. Овны думают лишь о себе и своих целях.

Телец

Телец сделает все, чтобы привлечь всеобщее внимание к своим проблемам. Он считает, что происходящее в его жизни куда важнее проблем окружающих его людей. И хотя представители этого знака надежны и являются хорошими друзьями, многих раздражает их нежелание находить компромисс.

Лев

Представители этого знака известны своей завышенной самооценкой и привычкой все преувеличивать. Чем бы Лев ни занимался, он считает себя самым лучшим. Ему необходимо внимание окружающих, причем в неограниченном количестве. Также ему важно чувствовать, что в нем нуждаются. Самоутверждаясь, Львы ведут себя высокомерно.

Козерог