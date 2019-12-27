Снова беременна? Анну Курникову сняли в странном виде

Анна Курникова попала в объектив папарацци, когда ожидала авто. На снимках, опубликованных в Сети, спортсменка запечатлена в серой футболке, черных леггинсах и просторной синей ветровке на замке.

Один кадр импровизированной фотосессии привлек особое внимание поклонников. На нем у Анны Курниковой как будто выделяется растущий живот.

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"Снова беременна?" – задаются вопросом поклонники. Фанаты также считают, что теннисистка и ее супруг, испанский певец Энрике Иглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье подтвердятся, то все будут только рады.

Отметим, что Анна и Энрике воспитывают двух детей – дочку Люси и сына Николаса. Курникова подарила избраннику разнополых двойняшек в декабре 2017 года. О том, что прославленная теннисистка беременна, не было известно до самых родов, поэтому появление крох на свет многих фанатов пары ошарашило. На протяжении всего срока вынашивания детей Анна Курникова умело прятала живот от назойливых журналистов.

Интересно, что знаменитости не спешат узаконивать отношения. В Сети то и дело появляются сплетни о грядущем бракосочетании пары, да только воз и ныне там.

Сама Анна Курникова досужим сплетникам говорит, что штамп в паспорте ей не важен. Она счастлива рядом с певцом – это главное.

Но мы оба верим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях,