«Обижен, потому что я хранила молчание». Ольга Орлова рассказала о конфликте с Шепелевым

Пока все наряжали елку и закупались мандаринами, мы готовили для вас новый выпуск шоу «Алена, блин!». Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова впервые рассказала, почему после смерти Фриске Шепелев запретил общаться с его сыном, как мужья-спонсоры помогли ей построить карьеру, а также раскрыла новые подробности скандала Бородиной и Водонаевой, своего развода и даже призналась в измене, пишет Супер.
Подробно Ольга прокомментировала ситуацию с Дмитрием Шепелевым, который недавно дал интервью, где коснулся темы Жанны Фриске, чьей лучшей подругой была Орлова. В частности, он, по мнению пользователей, очень наигранно заявил: «Я не хочу жить прошлым. Я не чей-то муж, я — это я. Не хочу жить той жизнью». Ведущая поделилась своим мнением:
Все, что случилось после ухода Жанны, очень неправильно. Так не должно быть. Для меня память о ней — святые вещи. Я не хочу комментировать эти ситуации, я крестная мама ее сына. Не хочу, чтобы Платон когда-то нашел мои нелестные высказывания о своем отце. Я не видела своего крестника два года, может, больше. Мне больно и будет больно всегда, пока я не могу его видеть. Дима обижен на меня, потому что я хранила молчание и не ходила по эфирам.