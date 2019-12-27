«Обижен, потому что я хранила молчание». Ольга Орлова рассказала о конфликте с Шепелевым

Все, что случилось после ухода Жанны, очень неправильно. Так не должно быть. Для меня память о ней — святые вещи. Я не хочу комментировать эти ситуации, я крестная мама ее сына. Не хочу, чтобы Платон когда-то нашел мои нелестные высказывания о своем отце. Я не видела своего крестника два года, может, больше. Мне больно и будет больно всегда, пока я не могу его видеть. Дима обижен на меня, потому что я хранила молчание и не ходила по эфирам.