Кристина Асмус снялась в откровенных сценах с Егором Кридом

Не успела актриса отойти от волны негатива, накрывшей ее после сыгранной интимной сцены в картине «Текст», как вновь появилась в откровенных сценах. Правда, в этот раз в кадре не кино, а клип бывшего артиста лейбла Black Star Егора Крида, пишет Стархит.
Вчера вышел тизер видео на романтичную композицию под названием Love is, который за сутки собрал более 800 тысяч просмотров. Егор и Кристина сыграли влюбленных и показали настоящую страсть. Не обошлось и без саркастических комментариев, большинство из которых были посвящены супругу Асмус — юмористу Гарику Харламову.
«Зашел сюда только для того, чтобы прочитать остроумные шутки про Харламова»; «Гарик Харламов вышел из беседы»; «Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова...» — парировали пользователи Сети.
А сегодня появился сам клип. Многие выдохнули: он получился не таким скандальным, как ожидалось. Егор сыграл школьника-ботаника, безумно влюбленного в самую популярную девушку учебного заведения, чью роль исполнила Кристина. В проекте также приняли участие блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян.