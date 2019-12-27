Кристина Асмус снялась в откровенных сценах с Егором Кридом

Вчера вышел тизер видео на романтичную композицию под названием Love is, который за сутки собрал более 800 тысяч просмотров. Егор и Кристина сыграли влюбленных и показали настоящую страсть. Не обошлось и без саркастических комментариев, большинство из которых были посвящены супругу Асмус — юмористу Гарику Харламову.

«Зашел сюда только для того, чтобы прочитать остроумные шутки про Харламова»; «Гарик Харламов вышел из беседы»; «Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова...» — парировали пользователи Сети.