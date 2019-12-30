Как подготовить печень к праздникам

Если вы знаете, что скорее всего в праздники будете много есть и пить, то не лишним будет подготовить к этому свою печень. «Рамблер» разбирался, как это сделать.

Запастись йодом

Специалисты советуют уже за пару дней до застолья начать есть продукты, богатые йодом. Дело в том, что прием продуктов, содержащих йод, стимулирует выработку гормонов щитовидной железы и усиливает окисление выпитого алкоголя. Обычно этот процесс занимает около двух суток. Это уменьшит воздействие алкоголя на печень и смягчит похмелье после праздника.

Для этого можете съесть, например, баночку консервированной морской капусты, от семи до десяти плодов штук фейхоа или 200 грамм морских моллюсков (мидии, кальмары, рапаны, каракатицы и т.п.) или креветок.

Гоните желчь

Утром того дня, в который вам предстоит застолье, специалисты рекомендуют принять средства, усиливающие желчеотток. Таким образом организм к вечеру гораздо лучше перенесет воздействие алкоголя, печень будет эффективнее обезвреживать поступающие «яды», а поджелудочная железа получит дополнительную защиту.

Для этого есть специальные желчегонные препараты и травяные сборы или особые народные средства. Так например, можно использовать отвар из двух столовых ложек сиропа шиповника на стакан кипяченой воды или две столовые ложки кукурузных рылец на 200 мл кипятка.

Очистите кишечник

На праздники вы скорее всего измучаете организм перееданием, алкоголем и табачным дымом. Поэтому некоторые эксперты советуют прочистить кишечник. Для этого можно использовать нетоксичсное слабительное, например препарат сенны или сорбит.

Тяжелая артиллерия

За сутки до праздника можно принять 0,3-0,5 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина, упсарина или продукта другой марки). Аспирин усилит микросомальные ферменты, которые облегчат предстоящее действие алкоголя. За 12 часов непосредственно до застолья можно снова принять 0,5 г. аспирина. Однако аспирин одновременно со спиртным принимать нельзя!

Еще один защитник печени — витамин B6. Примите его за 12 и за 4 часа перед употреблением спиртного. Можно приобрести витаминный препарат в аптеке (не поливитамины!). Принимать не больше 200 мг в сутки.

Этот витамин поднимет ферментативную активность печени. Так, витамин поможет печени обезвредить подавляющую часть алкоголя и примесей, кроме идеально чистой водки. Этот эффект доказали американские ученые еще в 2000 году.

Легкость бытия