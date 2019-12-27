Теперь можно: диетологи признали майонез полезным

Что самое страшное в новогодних каникулах? Конечно, количество еды. Диетологи из года в год седеют от ужаса, глядя на многочисленные тазики салатов: мол, самое вредное, что только можно придумать,— это есть слоеные салаты, обильно сдобренные майонезом. Повара и эксперты от фитнеса выдумывают альтернативные рецепты, заменяя жирный соус чем попроще. И тут вдруг врачи немножко сдали назад. Оказывается, майонез— можно.

По словам Екатерины Бурляевой, кандидата медицинских наук, врача-терапевта, диетолога высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», майонез для здоровья абсолютно не вреден. Наоборот, полезен.

«При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови»,— пояснила специалист в эфире радио «Спутник».

Кроме жирных кислот в майонезе есть витамин Е— он содержится в растительном масле и усваивается человеческим организмом только в масляном виде. Пользу этого витамина трудно переоценить: это антиоксидант, который помогает поддерживать кожу эластичной, волосы здоровыми, а ногти— крепкими. Кроме того, витамин Е отодвигает старение и борется с негативным воздействием окружающей среды.Кстати, именно поэтому майонез используют не только внутрь, но и наружно— в составе различных масок.

Причем магазинный майонез, по мнению Екатерины Бурляевой, даже полезнее домашнего. Ингредиенты для изготовления соуса что дома, что на производстве используют одни и те же, но во втором случае майонез еще и обогащают витаминами.

Правда, есть одно «но»: объедаясь салатами, нужно знать меру. Ведь даже самый полезный продукт при неумеренном потреблении может превратиться в яд. А главная претензия к майонезу — это все-таки его калорийность.