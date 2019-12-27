Алена Водонаева: «Презираю семьи, которые живут в нищете»

По мнению Алены, рожать нескольких детей в современном обществе — безответственно. Особенно странно, как считает звезда, когда родители не могут создать для будущего малыша достойные условия жизни. «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей?» — возмутилась телеведущая.

Резкие слова теледивы обидели многих ее подписчиков, хотя нашлись и те, кто поддержал звезду. «Бред. Думаете, рожать могут только богачи, а остальные —необразованное быдло? Реально образованный и воспитанный человек никогда не назовет никого подобными словами»; «Тяжело это осознавать, но вы правы. Сейчас очень сложно поднять ребенка»; «Аборт — это грех. Этим все сказано. Вы пропагандируете неправильные ценности», — делились мнениями фанаты Водонаевой.

Напомним, что экс-участница скандального реалити воспитывает сына Богдана от первого мужа Алексея Малакеева. После развода супруги смогли сохранить хорошие отношения, и сейчас вместе принимают решения о воспитании наследника. Так, в начале сентября Алена заявила, что ее ребенок не будет больше ходить в школу, поскольку в общеобразовательных учреждениях ломают детскую психику. Сейчас Богдан занимается по индивидуальной программе на дому.

По мнению Водонаевой, ребенок — это не только счастье, но еще и очень большая ответственность. Именно поэтому женщины должны подходить к рождению малыша с умом.