Бледанс восхитила фанатов снимками в сексуальном купальнике

Фотографии Эвелины Бледанс в таиландском бассейне восхитили ее фанатов. Звезда разместила в Instagram два снимка, на которых стоит в откровенном бардовом купальнике в профиль и анфас.

В кадре артистка демонстрирует идеальную фигуру и лицо без признаков морщин. На вид поклонники не дали ей больше 30, хотя в апреле этого года Бледанс отметила 50-летие.

«Обе фотографии сногсшибательны! Вы божественны, прекрасны и как женщина, и как актриса, обожаю вас!»; «Время над вами не имеет власти»; «И первая, и вторая фотография супер, класс! И как бы грубо ни звучало, просто секс!»; «Нет, ну это уже перебор! И так полстраны мужиков сходят с ума, так теперь… Ну огонь же!»; «Эвелина, вы мечта», — отреагировали подписчики.