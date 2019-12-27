Стало известно, почему «Уральские пельмени» покинул и Мясников

Накануне стало известно об увольнении из коллектива известного участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова, пишет Topnews.
По слухам, причиной таких резких перемен стал конфликт артиста с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым. В разговоре с Ura.ru сам Мясников не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
По информации «Влад тайм», с целью повышения рейтинга канала СТС Муругов якобы потребовал от Мясникова петь более пошлые песни, но на протяжении некоторого времени юморист отказывался подчиняться, в результате чего остался за бортом канала СТС. При этом на его место и роль метит бывший игрок команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов.
Однако пока ни помощник Вячеслава Мясникова, ни Вячеслав Муругов не прокомментировали эти сведения.
Отметим, что сам Мясников сейчас активно продвигает на Youtube свои песни, к которым делает полноценные видеоклипы. А недавно увлекся съемками в кино, выступив продюсером и сорежиссером.
Напомним, ранее «Уральские пельмени» официально покинула еще одна из главных звезд шоу - актриса Юлия Михалкова. Актриса окончательно переехала в Москву и уже устроилась на новое место работы - ведущей детского КВН на телеканале СТС. Позже в «УП» подтвердили, что не продлили с Михалковой контракт на новый год.
«У Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», - прокомментировал уход Михалковой один из новых участников шоу Роман Постовалов.