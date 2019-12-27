Стало известно, почему «Уральские пельмени» покинул и Мясников

По слухам, причиной таких резких перемен стал конфликт артиста с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым. В разговоре с Ura.ru сам Мясников не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

По информации «Влад тайм», с целью повышения рейтинга канала СТС Муругов якобы потребовал от Мясникова петь более пошлые песни, но на протяжении некоторого времени юморист отказывался подчиняться, в результате чего остался за бортом канала СТС. При этом на его место и роль метит бывший игрок команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов.

«Мне Вячеслав [Муругов] об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», - сказал Мясников, добавив, что лучше об этом сможет рассказать его помощник.

Однако пока ни помощник Вячеслава Мясникова, ни Вячеслав Муругов не прокомментировали эти сведения.

Отметим, что сам Мясников сейчас активно продвигает на Youtube свои песни, к которым делает полноценные видеоклипы. А недавно увлекся съемками в кино, выступив продюсером и сорежиссером.

Напомним, ранее «Уральские пельмени» официально покинула еще одна из главных звезд шоу - актриса Юлия Михалкова. Актриса окончательно переехала в Москву и уже устроилась на новое место работы - ведущей детского КВН на телеканале СТС. Позже в «УП» подтвердили, что не продлили с Михалковой контракт на новый год.