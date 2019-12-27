Врач рассказал, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Российский гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь. По мнению эксперта, процесс опьянения смогут замедлить достаточно жирные закуски, такие как мясо и рыба. При этом овощи и фрукты, наоборот, способны его ускорить, пишет издание «Аргументы и факты».
Для закуски водки и коньяка идеально подойдут питательными горячими блюда, так как жирная пища оказывает на желудок благоприятное воздействие. Она защитит стенки этого органа и предотвратит быстрое опьянение.
При этом Парамонов предупредил, что мандарины и цитрусовые не подойдут в качестве закуски людям, которые страдают аллергией. По словам специалиста, спиртное способствует проницаемости слизистой желудка для различных веществ, и аллергенов в том числе.