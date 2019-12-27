Врач рассказал, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Не рекомендуется сочетать со спиртным фрукты. Дело в том, что в них содержится глюкоза. Ее организм начинает перерабатывать прежде алкоголя, который начинает активно действовать. К примеру, мандарины в сочетании с водкой не помешают ее всасыванию. «Если задача пьянеть медленнее, то закусывать следует чем-то жирным или оливье», - подчеркнул врач.