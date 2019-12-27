Пт, 27.12.2019
Астролог Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце 2019 года СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Врач рассказал, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Крепкий алкоголь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь. По мнению эксперта, процесс опьянения смогут замедлить достаточно жирные закуски, такие как мясо и рыба. При этом овощи и фрукты, наоборот, способны его ускорить, пишет издание «Аргументы и факты».

Для закуски водки и коньяка идеально подойдут питательными горячими блюда, так как жирная пища оказывает на желудок благоприятное воздействие. Она защитит стенки этого органа и предотвратит быстрое опьянение.

Не рекомендуется сочетать со спиртным фрукты. Дело в том, что в них содержится глюкоза. Ее организм начинает перерабатывать прежде алкоголя, который начинает активно действовать. К примеру, мандарины в сочетании с водкой не помешают ее всасыванию. «Если задача пьянеть медленнее, то закусывать следует чем-то жирным или оливье», - подчеркнул врач. 

При этом Парамонов предупредил, что мандарины и цитрусовые не подойдут в качестве закуски людям, которые страдают аллергией. По словам специалиста, спиртное способствует проницаемости слизистой желудка для различных веществ, и аллергенов в том числе. 

НАВЕРХ