«Королева эпатажа»: Светлана Лобода без бюстгальтера, но с лошадью восхитила фанатов

Звезда приняла участие в откровенной фотосессии. Лобода снялась на светло-голубом фоне с белой лошадью. Светлана решила поддержать гамму съемки своим новым образом. «Я обожаю белый чистый цвет», — прокомментировала выбор наряда Лобода.

Исполнительница хита «Твои глаза» позировала в ослепительно белом блейзере на голое тело. Под пиджаком певицы не оказалось бюстгальтера. Из-под распахнутых пол костюма были видны очертания ее груди.

Светлана распустила волосы. В качестве аксессуаров «суперзвезда» выбрала яркие длинные серьги из белого золота с драгоценными камнями.

Лобода сделала яркий макияж. Она выделила глаза черными стрелками и тушью, а губы накрасила в красный цвет, пишет Cosmo.

Поклонники восхитились ее откровенным образом. Они отметили, что белая одежда очень идет певице. «Светлана, вы прямо королева эпатажа», «Шикарно, белый вам к лицу», «Отличный образ, вы любите удивлять откровенностями», — отметили фолловеры.