Любовные разочарования и тяжелые болезни: что погубило Галину Волчек

Драматург построила блестящую карьеру, но на личной жизни поставила крест: два неудачных брака и роман с женатым мужчиной уверили ее, что лучше быть одной. В последние годы Галина Волчек сильно болела, и ее организм не справился с осложнениями после пневмонии, рассказывает «Стархит».