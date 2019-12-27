Любовные разочарования и тяжелые болезни: что погубило Галину Волчек

Драматург построила блестящую карьеру, но на личной жизни поставила крест: два неудачных брака и роман с женатым мужчиной уверили ее, что лучше быть одной. В последние годы Галина Волчек сильно болела, и ее организм не справился с осложнениями после пневмонии, рассказывает «Стархит».
В театральных кругах твердую и бескомпромиссную Галину Волчек часто называли «Железной леди». Закрепилось за ней и другое прозвище — «волчок», прекрасно характеризующее активную деятельность режиссера. Галину Борисовну уважали, боготворили, иногда и боялись, но упрекнуть ее в несправедливом отношении к актерам было нельзя.
К подопечным драматург относилась как к родным: всегда готовая помочь хоть советом, хоть материально, она сделала «Современник» своей семьей. Однако, погружаясь с головой в творчество, Галина Волчек пренебрегала возлюбленными и мужьями.
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