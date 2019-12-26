Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре. 24 декабря директор «Современника» Игорь Павлов сообщил , что Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года. В 1972 году стала главным режиссером театра «Современник», а в 1989-м — его художественным руководителем. Также она снялась во множестве фильмов. Госпожа Волчек в 2014 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.