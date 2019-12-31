Во сколько сегодня обойдется новогодний стол из «Иронии судьбы»

Кстати, «Иронию судьбы», холодец и оливье один депутат российской Госдумы предложил признать наследием ЮНЕСКО. Было предложено также внести русские новогодние традиции в список нематериального культурного наследия человечества, сообщает Лайф. В первую очередь, по мнению автора инициативы, высокого титула заслуживает русское новогоднее застолье: салаты оливье и селедка под шубой, заливное, холодец и даже «Советское шампанское». Почти все то, что ели герои культового фильма Эльдара Рязанова.

Новогоднее застолье в фильме «Ирония судьбы», который был снят в 1976 году, повторить легко. Продукты, которые использовались Надей Шевелевой для новогоднего стола, можно купить и сегодня. Правда, главный ингредиент крабового салата, коорый готовила невесты главного героя, придется заменить на креветки или крабовые палочки. Крабов у нас нет.

Использованные продукты для меню из «Иронии судьбы» ФОТО: mir24.tv

Цены на продукты, из которых и было составлено меню

Цены на продукты для меню из фильма «Ирония судьбы» в 1976 году ФОТО: mir24.tv

Меню новогоднего стола Нади Шевелевой

Меню из фильма «Ирония судьбы» ФОТО: mir24.tv

Мы отправились в магазин Rimi, чтобы подсчитать, во сколько в декабре 2019 года обойдется тот самый стол из любимого всеми фильма.

Цены на продукты на 27 декабря в магазине Rimi

Филе замороженной трески: 3,69 евро за 360 г

Говяжья вырезка: 11,69 евро за килограмм (примерно 7-8 евро за упаковку), производство Раквереского мясокомбината

Колбаса вареная докторская: 2,25 евро за 600 г, производство Раквереского мясокомбината

Яйца: 10 штук - 1, 09 евро

Зеленый консервированный горошек: 0,78 евро за банку 400 г, Bonduelle

Огурцы свежие: 1,99 евро, длинный испанский

Огурцы маринованные (корнишоны): 1,45 евро за банку 670 г

Лук репчатый: 0,39 за кг

Майонез: 1,75 евро за банку 430 г, Salvest

Картофель: 0,22 евро за кг

Хрен классический: 0,59 евро за банку 165 г

Шампанское полусладкое «Советское»: 3,99 евро

Вино «Киндзмараули»: 8,99 евро за бутылку 0,75

Мандарины: 1,19 евро за кг

Шпроты: 1,09 евро за баночку 170 г

Сырокопченая колбаса: 3,29 евро за палку сырокопченой колбасы производства Saaremaa

Сельдь: 1,99 евро за баночку 200 г производства Vici

Буханка черного хлеба: 0,79 евро за 600 г черного хлеба Fazer

Бутылка «Боржоми»: 1,99 евро за 1,5 литра

Морковь: 0,25 евро за кг

Лимонад: 0,69 евро за 1,5 литра

Яблоки: 0,69 евро за кг

Растительное масло: 2,39 за 1 л, марка «Золотое семечко»

Креветки: 4,99 евро за баночку 300 г, тигровые в маринаде; 2,79 евро за баночку 200 г, обычные в собственном соку.

Нехитрые математические действия выдают нам общую сумму 55,50 евро. Мы не считали зелень, соль, перец и бутылку армянского коньяка. В 1976 году на такой стол мы бы потратили почти 26 рублей.

Приступим к подсчетам ценовой разницы за 43 года. Надежда Шепелева работала школьным учителем русского языка. В середине 70-х годов прошлого века ее коллеги в среднем получали около 130 рублей в месяц, а с учетом полуторной ставки, факультативов и классного руководства эта сумма могла достигать 200 рублей. Будем считать, что Надежда очень работоспособна, отчего получает ежемесячно повышенную сумму, предполагает mir24.tv.

Наши учителя получают 1600 евро (брутто), если добавить сюда классное руководство, кружки, то может быть и 1800 евро. На руки получается в среднем 1300.