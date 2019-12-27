Мальчика отказались пускать в самолет из-за изображения на футболке

Сотрудники аэропорта Йоханнесбурга отказались пустить в самолет десятилетнего мальчика из-за «страшной» футболки. В воздушной гавани посчитали, что изображение огромной зеленой змеи может напугать других пассажиров и даже членов экипажа, пишет Лайф.

"Сотрудники службы безопасности имеют право определять, может ли какой-либо предмет или изображение причинить вред другим пассажирам и членам экипажа, вызвав беспокойство", — приводит Daily Mail комментарий пресс-службы аэропорта.

В итоге десятилетнему Стиви пришлось раздеться и надеть футболку наизнанку, чтобы «избежать дальнейшей драмы». Только после этого мальчику и его семье разрешили подняться на борт.