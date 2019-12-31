Хит-парад знаков Зодиака, которым повезет в деньгах в 2020 году. Денег нет, но вы держитесь!

Просто удивительно, как «воздушный» Водолей сумел забраться так высоко, ведь остальным представителям его стихии придется несладко. Водолеям рутина Крысы хуже горькой редьки, но есть утешение — Водолеи знают, ради чего стараются, и их усилия в конце концов окупятся.

У Раков есть козырь в рукаве — для них очень важна семья, а Крыса это уважает. Но есть у Раков и откровенно слабая карта. Из-за своей сентиментальности они ничего не выбрасывают и крайне неохотно расчищают свои «авгиевы конюшни», чего Крыса не одобряет. Если Раки хотят успеха, придется искоренять в себе это качество. Самое главное для этих знаков — железная дисциплина. Если они сумеют держать себя в руках, не отвлекаться на ерунду, не ввязываться в авантюры разной степени сомнительности и методично трудиться, то год окажется вполне себе удачным.

4 место. Скорпион

Скорпионам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы оказаться в тройке лидеров. Острый ум, изобретательность и умение правильно вкладывать деньги и распределять финансовые потоки поднимут представителей этого знака очень высоко. У них есть все шансы добиться своих целей. Не обойдется без обидных провалов, виной которым станут, конечно же, ретроградные планеты. Но если Скорпионы откажутся от кредитов и подыщут дополнительный источник доходов, то пагубных последствий удастся избежать.

3 место. Телец

На третьем месте гордо восседают Тельцы. Стабильность — их второе имя, а Крысе того и надо. Никаких афер, никаких растрат, только уверенность и постоянство. Пока Стрельцы с Водолеями изнывают от скуки, Тельцы чувствуют себя в своей стихии. Они спокойны и сосредоточены. Да, Тельцы любят роскошь, но они, в отличие, например, от Весов, могут распределять свои финансы грамотно, не забывая ни о каких платежах. Кое-какие проблемы могут возникнуть, и прирост дохода будет невеликим, зато стабильным, как ни надоело нам это слово по отношению к Тельцам. Им будет комфортно в отношениях с управителем года — Крыса оценит Тельцов по достоинству.

Никто не умеет считать деньги так, как Девы. Никто не составляет планов лучше, чем представители этого знака. Просчитать ситуацию на много-много шагов вперед, подготовив пути для отступления в случае неудачи, — это тоже к Девам.

2 место. Козерог

Козероги бы катались, как сыр в масле, если бы им захотелось таким образом переводить продукты. Но Козероги не такие — они не имеют привычки к бесполезным и затратным занятиям. А потому им-то точно достанется благосклонность Крысы. Единственное, что не пускает Козерогов на первое место рейтинга — то, что они точно измотают себя на работе.

Неусыпный контроль над расходами и доходами, умение правильно вложить деньги и четкое планирование обеспечат представителей этого знака хорошим притоком финансов. Козероги будут успешны в работе, велика вероятность значительного карьерного роста. Ведь кого повышать по службе, как не трудолюбивых Козерогов?

1 место. Дева

Бесспорный лидер хит-парада. У кого, у кого — а у Дев все будет в ажуре. Никто не умеет считать деньги так, как Девы. Никто не составляет планов лучше, чем представители этого знака. Просчитать ситуацию на много-много шагов вперед, подготовив пути для отступления в случае неудачи, — это тоже к Девам. Крыса дает Девам карт-бланш, позволяя им проявлять все эти великолепные, особенно с точки зрения Крысы, качества и таланты.