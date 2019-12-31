Хит-парад знаков Зодиака, которым повезет в деньгах в 2020 году. Денег нет, но вы держитесь!

В наступающем новом году финансовая ситуация сложится не самая радужная. Как всегда, значительная часть ответственности за это ляжет на ретроградный Меркурий, который трижды за год будет путать нам карты. Но не он один станет портить нам кровь. Венера, планета любви и денег, тоже немало времени проведет в попятном движении, что в финансовом плане ничего хорошего не сулит.
Давайте выясним, кому в 2020 году жить хорошо, а кому придется затянуть пояса потуже. И помогут нам в этом астрологи astro7.ru, которые представили свой хит-парад знаков, которым повезет в финансах в 2020 году.
7 место. Лев, Близнецы
Аутсайдеры хит-парада — представители Воздушной и Огненной стихий. Неудивительно, что они оказались на 7 месте, ведь бережливой Крысе вовсе не по душе расточительность и безалаберное отношение к деньгам, а этим знакам скрупулезный подсчет каждой копейки совершенно не свойственен. Львы любят жить красиво, соря деньгами.
Львы — это сплошной аттракцион невиданной щедрости, к тому же какой-нибудь ушлый хитрец вполне может усесться к ним на шею. Экономной Крысе такой подход чужд.
Близнецы — тот самый хитрец, который при нормальном стечении обстоятельств способен «оседлать» щедрого Льва, но в этом году за любые попытки въехать в рай на чужом горбу Крыса будет жестоко карать. Обоим знакам следует научиться считать деньги и жить по средствам, ведь даже легкомысленным Близнецам и шикующим Львам не хочется вылететь в трубу. И Крыса будет их воспитывать до тех пор, пока суровый урок не будет усвоен.
6 место. Стрелец, Весы, Овен
Дела у этих товарищей повеселее, чем у Львов и Близнецов, но не намного. Весы любят шик, им нравятся статусные вещи, авто представительского класса, все, что выглядит стильно и дорого. А Крыса заставляет их считать, сколько стоит гречка и какую сумму нужно отложить для оплаты электроэнергии. Единственное, что могут сделать Весы — смириться, что в этом году им замок приобрести не удастся. Ужасная проза жизни.
Овны ведут себя ничуть не лучше. Импульсивность представителей этого знака приводит к хаотичным тратам и нелепым покупкам. Спасти от долгов и кредитов, которые, кстати, в этом году крайне нежелательны, может только строжайшее ведение бюджета с занесением в «протокол» абсолютно всех трат. Проанализировав результат, Овны, скрепя сердце, смогут решить, от каких приобретений им следует отказаться.
Трудно будет и Стрельцам. Они известные любители авантюр, но в этом году они окажутся под надзором бдительной Крысы — выкрутиться не получится. Придется действовать по правилам. Год обещает быть долгим, выматывающим и нудным. В помощь Стрельцам — их оптимизм и воображение. Нужно только представить, что эти ограничения — часть большого квеста. Так ведь наверняка будет интереснее и легче. Собирать квитанции и чеки, сто раз подумать, прежде чем что-то купить, вовремя заниматься коммунальными платежами, не влезать в долги, не включаться в сомнительные предприятия — вот список таких тривиальных и противных, но таких важных правил, которые помогут этим знакам в год Крысы.
5 место. Рыбы, Рак, Водолей
На пятом месте расположилась чудесная троица. Дела у этих ребят идут средненько: заоблачных достижений нет, но и великих проблем тоже. В целом, для Рыб это неплохой год. Правда, им придется все время балансировать между желанием, чтобы все было хорошо, и нежеланием углубляться в монотонную работу. К тому же Рыбы вполне могут строить воздушные замки, вместо того, чтобы обзавестись реальным жильем. Так что Крыса будет давать представителям этого знака уроки рационального мышления.
Просто удивительно, как «воздушный» Водолей сумел забраться так высоко, ведь остальным представителям его стихии придется несладко. Водолеям рутина Крысы хуже горькой редьки, но есть утешение — Водолеи знают, ради чего стараются, и их усилия в конце концов окупятся.
У Раков есть козырь в рукаве — для них очень важна семья, а Крыса это уважает. Но есть у Раков и откровенно слабая карта. Из-за своей сентиментальности они ничего не выбрасывают и крайне неохотно расчищают свои «авгиевы конюшни», чего Крыса не одобряет. Если Раки хотят успеха, придется искоренять в себе это качество. Самое главное для этих знаков — железная дисциплина. Если они сумеют держать себя в руках, не отвлекаться на ерунду, не ввязываться в авантюры разной степени сомнительности и методично трудиться, то год окажется вполне себе удачным.
4 место. Скорпион
Скорпионам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы оказаться в тройке лидеров. Острый ум, изобретательность и умение правильно вкладывать деньги и распределять финансовые потоки поднимут представителей этого знака очень высоко. У них есть все шансы добиться своих целей. Не обойдется без обидных провалов, виной которым станут, конечно же, ретроградные планеты. Но если Скорпионы откажутся от кредитов и подыщут дополнительный источник доходов, то пагубных последствий удастся избежать.
3 место. Телец
На третьем месте гордо восседают Тельцы. Стабильность — их второе имя, а Крысе того и надо. Никаких афер, никаких растрат, только уверенность и постоянство. Пока Стрельцы с Водолеями изнывают от скуки, Тельцы чувствуют себя в своей стихии. Они спокойны и сосредоточены. Да, Тельцы любят роскошь, но они, в отличие, например, от Весов, могут распределять свои финансы грамотно, не забывая ни о каких платежах. Кое-какие проблемы могут возникнуть, и прирост дохода будет невеликим, зато стабильным, как ни надоело нам это слово по отношению к Тельцам. Им будет комфортно в отношениях с управителем года — Крыса оценит Тельцов по достоинству.
Никто не умеет считать деньги так, как Девы. Никто не составляет планов лучше, чем представители этого знака. Просчитать ситуацию на много-много шагов вперед, подготовив пути для отступления в случае неудачи, — это тоже к Девам.
2 место. Козерог
Козероги бы катались, как сыр в масле, если бы им захотелось таким образом переводить продукты. Но Козероги не такие — они не имеют привычки к бесполезным и затратным занятиям. А потому им-то точно достанется благосклонность Крысы. Единственное, что не пускает Козерогов на первое место рейтинга — то, что они точно измотают себя на работе.
Неусыпный контроль над расходами и доходами, умение правильно вложить деньги и четкое планирование обеспечат представителей этого знака хорошим притоком финансов. Козероги будут успешны в работе, велика вероятность значительного карьерного роста. Ведь кого повышать по службе, как не трудолюбивых Козерогов?
1 место. Дева
Бесспорный лидер хит-парада. У кого, у кого — а у Дев все будет в ажуре. Никто не умеет считать деньги так, как Девы. Никто не составляет планов лучше, чем представители этого знака. Просчитать ситуацию на много-много шагов вперед, подготовив пути для отступления в случае неудачи, — это тоже к Девам. Крыса дает Девам карт-бланш, позволяя им проявлять все эти великолепные, особенно с точки зрения Крысы, качества и таланты.
Перед Девами открываются большие перспективы. И деньги придут хорошие, и карьера будет стремительно развиваться. Только один совет: иногда даже Девам нужно слегка отпускать вожжи и отдыхать. И успех в этом году Девам просто гарантирован.