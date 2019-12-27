Распаренная Волочкова сделала шпагат в стрингах-ниточках

В преддверии Нового года российская балерина Анастасия Волочкова подготовила для поклонников новый сюрприз. Звезда сделала очередной шпагат в бане: на этот раз практически без одежды. Как видно по фотографии, опубликованной на странице артистки в Instagram, она позирует в одних стрингах-ниточках, ее грудь прикрывают только листья.

Без лишней скромности в подписи к публикации теледива отметила, что ее фирменный шпагат стал излюбленным элементом ее подписчиков. Однако, по словам, Волочковой, прежде, чем покорять сеть своей гибкостью и стройностью, она приложила немало усилий.

«Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. <…> А на шпагат я села не сразу села в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать», — отметила знаменитость.

Анастасия Волочкова ФОТО: Instagram