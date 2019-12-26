Восемь типичных ошибок хозяина, которые сокращают жизнь кошки

Есть некоторые ошибки, которые с течением времени могут привести к фатальным последствиям.

Вы кормите кошку и сухим кормом, и мясом

Любой ветеринар скажет, что неправильно смешивать между собой разные типы кормления. Причина заключается в том, что для переваривания разной пищи в организме задействуются определенные ферменты. Смешанное питание приводит к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, способствует возникновению болезней. Проблема осложняется тем, что кошка не имеет возможности пожаловаться хозяину на недомогания. Человек может долгое время не догадываться о том, что питомец испытывает физическую боль, пишет akvaok.ru.

Вы водите питомца к ветеринару реже одного раза в год

Некоторым хозяевам проще надеяться на то, что с их четвероногим другом ничего не случится. Они допускают такую мысль по привычке и предпочитают заранее не обременять себя тревожными размышлениями. Однако животные тоже болеют. И лучше посещать ветеринара для профилактики, чем потом обращаться по серьезной необходимости. Делать это рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, лечение кошки может быть весьма недешевым занятием.

Вы оставляете кошку на балконе или возле открытого окна

Кошки невероятно любопытные создания. Даже обладая тонким чутьем и непревзойденным умом, эти животные подвержены влиянию инстинктов. Пролетевшая мимо птичка или сородич, внезапно замеченный на улице, могут стать причиной неоправданного прыжка вниз. Падение с высоты чревато последствиями: многочисленными ушибами, переломами и другими травмами. К тому же питомец может просто поскользнуться и упасть с подоконника.

Вы избегаете кастрации или стерилизации

Многие хозяева ошибочно полагают, что лишение способности домашних животных к размножению – это зверство. Якобы питомцы становятся несчастными и ощущают свою неполноценность. Однако это большое заблуждение, которое останавливает от решительного шага. Качество жизни кошки после стерилизации не страдает. Напротив, животное становится более спокойным и покладистым. Характер меняется в лучшую сторону. У некастрированных животных повышается риск развития новообразований. Со временем это может перейти в рак и привести к смерти.

Вы не вычесываете шерсть питомца

Грумминг – это не привилегия, а скорее необходимость. За шерстью нужно ухаживать. Регулярное вычесывание помогает избежать заглатывания волосков. В противном случае велик риск, что у любимца случится непроходимость кишечника из-за скопления большого количества шерсти. Вот почему знакомить животное с расческой необходимо еще в маленьком возрасте. В регулярном вычесывании особенно нуждаются длинношерстные породы. Образование колтунов – еще одно последствие недостаточного ухода.

Вы угощаете кошку едой со стола

Иногда так хочется побаловать любимца всевозможными лакомствами. Но этого делать не следует. Угощая кошку сыром, колбаской или котлеткой, хозяин приучает ее к неправильному питанию и закрепляет такую привычку, если и дальше позволяет попрошайничать.

Еда со стола не самым лучшим образом влияет на здоровье кошки. В человеческой пище встречается слишком много соли, специй и других приправ. Если хочется кормить четвероногого друга натуральной едой, то следует готовить ему отдельно. При этом рекомендуется выбирать свежие и полезные ингредиенты: мясо и субпродукты (говядина, курица), кисломолочные продукты, овощи. Необходимо избегать свинины, баранины и рыбы в сыром виде.

Вы лишаете кошку ласки и общения

Любое домашнее животное нуждается в эмоциональном контакте с человеком. Кошка не исключение. Она готова ходить по пятам за хозяином, чтобы добиться внимания. Если любимца постоянно гладить и всячески с ним общаться, то вырастет ласковое животное. Регулярное общение с питомцем полезно и людям: снижается уровень стресса, появляется ощущение счастья. Кошка при этом испытывает сугубо положительные эмоции. Так формируется доверие к человеку и миру в целом.

Вы покупаете некомфортный ошейник

Некоторые хозяева грешат тем, что стремятся во что бы то ни стало приобрести любимцу красивый ошейник. При этом вопрос удобства отходит на второй план. Помните, что животное не в состоянии оценить превосходное качество изделия и необходимость дополнительного аксессуара. Главное, чтобы кошке было комфортно. Она не должна испытывать неудобств от ношения ошейника. Худшее, что можно представить – это постоянное наличие «удавки» на шее. Покупая ошейник, обязательно обращайте внимание на размер изделия.