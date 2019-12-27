Шесть самых вредных приправ для здоровья

Медики признали опасной поваренную соль, поскольку продукт ухудшает работу кровеносных сосудов и повышает риск гипертонии, а при употреблении вещества в больших количествах увеличивается артериальное давление.

2. Сахар

В список вошёл и сахар, который мгновенно наполняет организм энергией, но провоцирует развитие кариеса, диабета и ведёт к нарушению обмена веществ. Глюкоза содержится в миллионах товаров, поэтому медики рекомендуют ограничивать приём сладостей.

3. Соус барбекю

Признали опасной для здоровья человека соус барбекю, поскольку состоит из сахара, соли, кукурузного сиропа и других химических добавок. Продукт вредит печени, почкам, поджелудочной железе и сердцу.

4. Соус шрирача

Соус шрирача содержит много соли, повышает риск инсульта и инфаркта.

5. Майонез

Опасный калорийный продукт – майонез, благоприятствующий набору лишнего веса. Врачи советуют свести употребление этой приправы к минимуму.

6. Соевый соус

Последним в списке вредных товаров числится соевый соус, в столовой ложке которого содержится 36% от суточной нормы соли.