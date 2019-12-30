Главное послание 2020 года для каждого знака Зодиака

Овен, ветер перемен может закрутить настоящий вихрь. Не промахнитесь! Постарайтесь направить свою неуемную энергию на что-то одно, но самое важное для вас. Год очень хорош для саморазвития, для карьерных устремлений. Удача на вашей стороне.

Телец, у вас есть возможность круто изменить жизнь. Но только если вы не струсите и будете готовы решительно шагнуть вперед. А ведь в этом ваша слабость — бросить все нажитое непосильным трудом и устремиться в неизвестность. Не упустите свой шанс.

Близнецы, знакомства, встречи, общение — в этой сфере вы себя чувствуете как рыба в воде. Поэтому дары Крысы вам понравятся. Но есть опасность в этой круговерти потерять себя и ввязаться в отношения, которые станут слишком обременительными. Найдите время, чтобы остановиться и оценить обстановку.

Для того чтобы обрести будущее, Ракам придется оглянуться назад и вспомнить кого-то очень важного, кого вы «потеряли» в пути. Год Крысы ждет, что вы примиритесь с кем-то — с деловым ли партнером, с которым прекратили общение, или с человеком, которого когда-то любили. Закрыв эту страницу, вы сможете написать новую.

Год будет удачным для Льва. И этот самолюбивый знак может потерять голову от успехов, тем самым выроет себе яму. Будьте рассудительны, присматривайтесь к людям. Среди них есть те, кто давно к вам неискренен. И впереди хорошая возможность понять, что к чему.

Девы, Судьба готова одарить вас в самых разных сферах в этом году. Рассудительности вам не занимать, поэтому вы готовы разумно распорядиться всем, что упадет в руки. Но ваша критичность может сыграть с вами дурную шутку. Учитесь быть благодарными к тем, кто вам помогает, иначе к концу года можете остаться пусть и на вершине, но в полном одиночестве.

Весы, пытаясь оценить риски будущего, бесконечно задаваясь вопросом «а что если?», вы не замечаете, как даете неправильные оценки настоящему и все больше отрываетесь от фундамента, который держит вашу жизнь. В попытках найти вариант повыгодней, все же постарайтесь реальней оценивать ваши возможности. Вы можете просчитаться.

Скорпиону придется многое переоценить в этом году. Прошлое, с которым вы не разобрались, все больше будет напоминать о себе. Возможно, вы поймете, что где-то совершили ошибку и вам придется вернуться. Но вы можете удивиться, что ваше счастье, оказывается, заждалось вас именно там. В народе говорят: «Каково начало, таков и конец». Именно поэтому так важно выбрать верное направление и грамотно заложить фундамент для будущих свершений.

Стрелец, не привыкший считать деньги, в этом году должен будет научиться именно этому. Год Крысы хочет научить вас нести все «в норку», при этом усмирять свои амбиции и тщательно планировать «хотелки». Если вы усвоите урок, то сделаете большой рывок в делах.

Козерогу, любящему тщательно планировать, придется «подвинуться». Судьба возьмет все в свои руки и будет учить этот практичный знак подчиняться обстоятельствам, плыть по течению. Этот год сильно изменит Козерогов внутренне. Но если они сделают правильные выводы, то изменения будут к лучшему.

Водолеи, которые хотели отсидеться в сторонке, раскидывая людей из своей жизни направо и налево, пришла пора платить кармические долги. Достигнув желанного спокойствия, вы можете ощутить, что это совсем не то, чего вы хотели. Крыса заставит вас задуматься о ком-то важном. Не упустите возможность все исправить.