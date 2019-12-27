Кого порадует наступающий год Крысы?

В семейной жизни тоже нужно держать характер в узде по тем же самым причинам. Тем любопытнее, что в любви у одиноких Змей все будет не так уж плохо — они вполне могут завязать судьбоносное знакомство.

Лошадь

В целом, хороший, благополучный год. Есть лишь несколько оговорок. Представителям этого знака все время надо помнить фразу, что лошадь работала больше всех, а председателем колхоза так и не стала. Трудиться на износ Лошади не привыкать, только такой труд вряд ли пройдет бесследно и неизбежно отразится на здоровье. Поэтому нужно соблюдать разумный режим труда и отдыха.

В любви Лошадей неожиданно может потянуть на поиск приключений на стороне. Крыса такого поведения не одобряет, так что оно того не стоит. А вот серьезные отношения Крыса поощрит и будет всячески в них помогать. Серьезные отношения Крыса поощрит и будет всячески в них помогать.

Овца (Коза)

Крыса недолюбливает Овец из-за их страсти бездумно сорить деньгами. Поэтому весь год будет учить Овец трудолюбию и бережливости, что, понятно, Овцам совсем не понравится. Но деваться им некуда и придется принять правила Крысы, и чем раньше — тем меньше болезненных тычков придется на долю Овец.

В любви представители этого знака Крысу так сильно не раздражают, и потому в любовной сфере у Овец все будет прекрасно — стабильность, надежность, гармония.

Обезьяна

В этом году Обезьянам нужно забыть постулат «кто не рискует — тот не пьет шампанское». Если говорить в рамках этой метафоры — те, кто станет рисковать, не только шампанского пить не будет, им и кефира не достанется. Так что все действия предстоит тщательно продумывать и много времени посвящать планированию. И тогда год пройдет вполне успешно.

В любви стоит остерегаться обмана — лесть и красивые слова не должны сбивать с толку Обезьян, всегда стоит ориентироваться на поступки. Обезьянам, которые абсолютно уверены в надежности своего партнера, можно делать следующий шаг в отношениях.

Петух

Крысе претит позерство и зашкаливающее чувство собственного величия Петухов, и она периодически будет сбивать с них спесь. Те Петухи, что находятся в поиске пары, будут наказаны за то, что считают большинство кандидатов недостойными, и окажутся в результате ни с чем.

Семейные Петухи могут ругаться со своими половинами. В остальном же год для Петухов будет неплохой. Петухи расширят сферу деятельности, пробуя себя в разных делах. И это самым благотворным образом отразится на карьере финансах.

Собака

Крыса учит Собак не только помогать другим, не будучи в состоянии отказать, но и думать о собственных интересах. Необходимость выбирать будет сильно нервировать Собак, но чем быстрее Собаки поймут преимущества такого подхода, тем быстрее они придут к согласию с самими собой и смогут добиваться хороших результатов. В отношениях Собакам тоже предстоит «показать зубы» и проявить решительность. И либо прекратить изжившие себя отношения, либо сделать следующий шаг, если отношения приносят Собакам радость.

Кабан (Свинья)