Кого порадует наступающий год Крысы?

Благополучным этот год будет для спокойных, скромных и трудолюбивых знаков — для Кролика, Лошади, Собаки, пишет astro7.ru. А для Кабана и самой Крысы год будет просто великолепным. Импульсивным, задиристым и беспокойным знакам повезет куда меньше. Быку, Дракону, Тигру, Козе, Змее и Обезьяне придется основательно попотеть, чтобы остаться на плаву.
Крыса (Мышь)
Триумфальный год для Крыс — ведь это их год. Успех их ждет во всех сферах, и не воспользоваться богатыми возможностями нового года — просто преступление. Крысы обеспечат себе стабильно растущий доход, ощутимо выше поднимутся по карьерной лестнице, кто-то займет руководящую должность.
В любви Крысам тоже сопутствует удача: многие из них обретут пару, некоторые сыграют свадьбу. А те, кто находится в изживших себя отношениях, смогут благополучно их завершить. Бык Быков ждут радикальные перемены. Многие решатся на смену работы, а те, кто посмелее, могут и вовсе поменять сферу деятельности. Главное на этом пути перемен — выбрать верное направление и найти занятие, которое будет по-настоящему нравиться. Вряд ли эти изменения дадутся легко, но в итоге приведут к благополучию и душевной гармонии. Если говорить о любви — одиноких Быков и здесь поджидает нечто новое, связанное, конечно, с серьезными отношениями. Семейным Быкам такие радости не светят, зато все стабильно, что тоже весьма неплохо.
Тигр
Тиграм не слишком просто в год Крысы. Крыса настроена на семью, а интересы Тигров часто больше направлены вне дома. Чтобы не злить символ года, Тиграм предстоит научиться больше времени проводить дома и посвящать его своим домашним. Одиноким тоже стоит настроиться на серьезные отношения, а не на мимолетные любовные приключения.
Что касается работы, то Тиграм нужно освоить много нового. Чем лучше будут учиться Тигры, тем больших успехов в работе они достигнут и больше денег заработают.
Кролик (Кот)
Кролики проведут год куда лучше, чем Тигры. Больших бурь не предвидится, год обещает быть спокойным и удачным. В работе все идет по накатанной, без эксцессов, возможно, появится подработка, которая, впрочем, не будет отнимать слишком много времени. Чтобы не портить себе ощущения от хорошего года, Кроликам следует избегать общения с неприятными людьми.
В любовной сфере будет не так спокойно и размеренно — свободные представители знака могут встретить свою половинку, а у семейных Кроликов в семье возможны разные трудности, но ничего такого, что нельзя было бы преодолеть при разумном подходе.
Дракон
Драконам придется трудиться много и упорно, преодолевая разнообразные препятствия. Но не нужно сразу расстраиваться — все усилия окупятся и приведут к очень достойным результатам, а Драконы будут блистать во всей своей красе. Ориентированная на семью Крыса будет подталкивать Драконов к тому, чтобы они больше времени проводили с близкими. Важно, чтобы Драконы относились к ним с пониманием, любовью и нежностью. Такое поведение Крыса обязательно отметит, даря гармонию в личной жизни.
Змея
Главное, на что Змеям стоит бросить большую часть сил в этом году — так это на то, чтобы держать себя в руках. Если этого не делать, то Змеи могут наломать немало дров, поругавшись со всеми коллегами и начальством. Те, кому удастся не довести ситуацию до критической, к концу года придут в плюсе.
В семейной жизни тоже нужно держать характер в узде по тем же самым причинам. Тем любопытнее, что в любви у одиноких Змей все будет не так уж плохо — они вполне могут завязать судьбоносное знакомство.
Лошадь
В целом, хороший, благополучный год. Есть лишь несколько оговорок. Представителям этого знака все время надо помнить фразу, что лошадь работала больше всех, а председателем колхоза так и не стала. Трудиться на износ Лошади не привыкать, только такой труд вряд ли пройдет бесследно и неизбежно отразится на здоровье. Поэтому нужно соблюдать разумный режим труда и отдыха.
В любви Лошадей неожиданно может потянуть на поиск приключений на стороне. Крыса такого поведения не одобряет, так что оно того не стоит. А вот серьезные отношения Крыса поощрит и будет всячески в них помогать. Серьезные отношения Крыса поощрит и будет всячески в них помогать.
Овца (Коза)
Крыса недолюбливает Овец из-за их страсти бездумно сорить деньгами. Поэтому весь год будет учить Овец трудолюбию и бережливости, что, понятно, Овцам совсем не понравится. Но деваться им некуда и придется принять правила Крысы, и чем раньше — тем меньше болезненных тычков придется на долю Овец.
В любви представители этого знака Крысу так сильно не раздражают, и потому в любовной сфере у Овец все будет прекрасно — стабильность, надежность, гармония.
Обезьяна
В этом году Обезьянам нужно забыть постулат «кто не рискует — тот не пьет шампанское». Если говорить в рамках этой метафоры — те, кто станет рисковать, не только шампанского пить не будет, им и кефира не достанется. Так что все действия предстоит тщательно продумывать и много времени посвящать планированию. И тогда год пройдет вполне успешно.
В любви стоит остерегаться обмана — лесть и красивые слова не должны сбивать с толку Обезьян, всегда стоит ориентироваться на поступки. Обезьянам, которые абсолютно уверены в надежности своего партнера, можно делать следующий шаг в отношениях.
Петух
Крысе претит позерство и зашкаливающее чувство собственного величия Петухов, и она периодически будет сбивать с них спесь. Те Петухи, что находятся в поиске пары, будут наказаны за то, что считают большинство кандидатов недостойными, и окажутся в результате ни с чем.
Семейные Петухи могут ругаться со своими половинами. В остальном же год для Петухов будет неплохой. Петухи расширят сферу деятельности, пробуя себя в разных делах. И это самым благотворным образом отразится на карьере финансах.
Собака
Крыса учит Собак не только помогать другим, не будучи в состоянии отказать, но и думать о собственных интересах. Необходимость выбирать будет сильно нервировать Собак, но чем быстрее Собаки поймут преимущества такого подхода, тем быстрее они придут к согласию с самими собой и смогут добиваться хороших результатов. В отношениях Собакам тоже предстоит «показать зубы» и проявить решительность. И либо прекратить изжившие себя отношения, либо сделать следующий шаг, если отношения приносят Собакам радость.
Кабан (Свинья)
У Кабанов с Крысой — полные взаимопонимание, любовь и гармония. Так что этот год подарит Кабанам все мыслимые и немыслимые блага. В любви важно не торопиться и не форсировать события. Нужно присмотреться к партнеру, к его словам и — что еще важнее — к действиям. Если слова расходятся с делом и это не красит претендента на сердце Кабана — лучше прекратить это общение. В работе у Кабанов все в ажуре — Кабаны умеют работать, поэтому тут даже ничего особо и не скажешь. Все просто отлично.