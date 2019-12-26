Какие фрукты можно есть с косточками?

Между тем, в природе растут и фрукты, косточки которых содержат в себе множество полезных веществ, которые могут спасти от головной боли и предотвратить развитие опасных заболеваний. Давайте разберемся, косточки каких фруктов все-таки можно пережевывать и проглатывать, а какие продукты могут нанести нам вред?

Косточки каких фруктов ни в коем случае нельзя проглатывать? Сразу же стоит упомянуть про вишни, твердые косточки которых не только горькие, но и содержат в себе вещество под названием амигдалин. Как только оно попадает в кислотную среду желудка, он распадается на два другие вещества — глюкозу и синильную кислоту. Последняя может стать причиной сильного отравления. По словам экспертов, по той же причине людям не стоит проглатывать косточки яблок, груш, слив и черемухи.

Косточки каких фруктов полезны для здоровья?

Зато вот гранат можно смело есть прямо с косточками, только их желательно тщательно разжевывать. Примечательно, что при таком способе поедания граната, люди могут не только получить массу полезных веществ, но и ощутить еще более богатый вкус плодов необычного растения. А полезных компонентов в гранате довольно много, среди них числятся витамины A, В и E. Также диетологи уверяют, что гранатовые косточки укрепляют желудок и хорошо влияют на состояние желудочно-кишечного тракта.

Также люди при желании могут спокойно есть косточки разнообразных цитрусовых вроде лимонов, апельсинов и мандаринов. В лимонах и лаймах содержится довольно много салициловой кислоты, которая есть в составе всем известного аспирина. Из этого следует, что лимонные косточки можно пережевывать при головной боли.

Косточки апельсинов и мандаринов несут в себе совершенно другую пользу. По мнению исследователей, они очень эффективны в борьбе с грибковыми заболеваниями. Главное помнить, что косточки не надо запивать водой, а необходимо тщательно пережевывать, чтобы полезные вещества освободились из толстой и крепкой оболочки. Главное при этом - не сломать себе зубы.