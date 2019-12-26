Какие фрукты можно есть с косточками?

Наверное, у каждого человека в детстве возникал страх того, что если случайно проглотить косточку какого-либо фрукта, в животе начнет расти дерево. Разумеется, все это всего лишь детские фантазии, но знаете ли вы, что косточки некоторых продуктов действительно могут нанести большой вред человеческому организму?
Между тем, в природе растут и фрукты, косточки которых содержат в себе множество полезных веществ, которые могут спасти от головной боли и предотвратить развитие опасных заболеваний. Давайте разберемся, косточки каких фруктов все-таки можно пережевывать и проглатывать, а какие продукты могут нанести нам вред?
Косточки каких фруктов ни в коем случае нельзя проглатывать? Сразу же стоит упомянуть про вишни, твердые косточки которых не только горькие, но и содержат в себе вещество под названием амигдалин. Как только оно попадает в кислотную среду желудка, он распадается на два другие вещества — глюкозу и синильную кислоту. Последняя может стать причиной сильного отравления. По словам экспертов, по той же причине людям не стоит проглатывать косточки яблок, груш, слив и черемухи.
Косточки каких фруктов полезны для здоровья?
Зато вот гранат можно смело есть прямо с косточками, только их желательно тщательно разжевывать. Примечательно, что при таком способе поедания граната, люди могут не только получить массу полезных веществ, но и ощутить еще более богатый вкус плодов необычного растения. А полезных компонентов в гранате довольно много, среди них числятся витамины A, В и E. Также диетологи уверяют, что гранатовые косточки укрепляют желудок и хорошо влияют на состояние желудочно-кишечного тракта.
Также люди при желании могут спокойно есть косточки разнообразных цитрусовых вроде лимонов, апельсинов и мандаринов. В лимонах и лаймах содержится довольно много салициловой кислоты, которая есть в составе всем известного аспирина. Из этого следует, что лимонные косточки можно пережевывать при головной боли.
Косточки апельсинов и мандаринов несут в себе совершенно другую пользу. По мнению исследователей, они очень эффективны в борьбе с грибковыми заболеваниями. Главное помнить, что косточки не надо запивать водой, а необходимо тщательно пережевывать, чтобы полезные вещества освободились из толстой и крепкой оболочки. Главное при этом - не сломать себе зубы.
Ну и наконец, нужно рассказать про пользу семечек арбузов и дынь. Летом вы наверняка случайно проглатывали арбузные семечки, но в этом нет ничего плохого. Дело в том, что они предотвращают развитие рака, а также улучшают работу сердца. А вот семена тыквы нормализует обмен веществ и помогают в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Однако стоит помнить, что перед поеданием семечек лучше посоветоваться с врачом, потому что у вас могут быть противопоказания.