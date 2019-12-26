Рита Ора выложила фото в крошечном бикини, от которого растает даже снеговик

Рита предстала задорно улыбающейся, но снова спрятала глаза за очками. Праздничный образ дополнял своеобразный игрушечный снеговик, которого певица разместила на шее, где уже висел крест на цепочке. А в руке она держала кокос с трубочкой, напоминая, что Рождество у нее особое. Ора, похоже, и поклонников заразила своим хорошим настроением. Они назвали её самой милой и пожелали хороших праздников.

Также девушка выложила совместный снимок с родителями, старшей сестрой Еленой и младшим братом Доном. Именно последний стал автором снимка, где певица позировала в оранжевом платье на фоне заката. А на еще одной групповой фотографии, которую разместил у себя Дон, Рита предстала совсем непохожей на себя. Девушка сидела за столом с бокалом, сделав забавное выражение лица, а на голове у нее торчал смешной растрепанный хвост.