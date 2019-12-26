Кайли Дженнер взбудоражила сеть обольстительным образом на рождественской вечеринке

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер не упускает ни одной возможности выглядеть потрясающе на любом событии. Для рождественской вечеринки блогер подготовила два атласных изумрудных платья для себя и дочери Сторми.
Новые снимки Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram. Роскошные наряды для мамы и дочки подготовил бренд Ralph & Russo.
Платье соблазнительно подчеркнуло пышные ягодицы и грудь молодой миллиардерши, а массивное ожерелье с бриллиантами и изумрудами сделало образ еще более дорогим.
Дочь основательницы Kylie Cosmetics растрогала сеть своим милым образом. Девочка позировала на камеру в объемном платье и в белых кроссовках. Добавим, что уже 1 февраля Сторми исполнится 2 года.
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