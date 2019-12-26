В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку

К праздничному событию присоединись бывшие жители города. Елку установили около дворца культуры «Энергетик». Бывшие припятчане, специально приехавшие в покинутый город в зоне отчуждения, украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем зона отчуждения может превратиться в одну из точек роста страны.

Для этого глава государства планирует убрать предпосылки для коррупции и создать зеленый коридор для туристов. Также необходимо «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов, считает президент.