Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила неожиданным признанием

Известная актриса, бывшая участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова удивила подписчиков своего Instagram сообщением о свадьбе, сообщает Topnews.
Знаменитость опубликовала пост, в котором, как сочли многие ее фолловеры, Михалкова рассказала о том, как готовится к свадьбе.
«Ну, наконец-то! Сделала пробный макияж невесты. Испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознаннного... А потом увидела в зеркале себя в образе невесты и поняла, что пора», - пишет артистка. Затем она перешла на тему описания секретов свадебного макияжа, сделав в своих словах акцент на естественности внешнего вида девушки, которая выходит замуж.
«Свадьба – не кино. Гримироваться не надо. Не покрывайте себя слоями косметики из всех тюбиков и баночек, что попадутся под руку. Невеста – символ молодости, счастья, первозданной красоты! Макияж - соответствующий: светлый, подчеркивающий здоровый румянец и легкий! Больше - не значит лучше!» - учит своих подписчиц Юлия Михалкова.
Комментаторы тут же решили поздравить ее с грядущим радостным событием. Отметим, что официально Юлия Михалкова не комментирует свою личную жизнь. Известно, что до 2014 года она встречалась с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым.
Однако после ухода знаменитости из коллектива «Уральские пельмени» появились слухи о том, что актриса могла бросить команду ради богатого любовника, который живет в Москве. СМИ писали, что респектабельный ухажер дарит ей дорогие подарки и возит на курорты. В знак подтверждения своих намерений бизнесмен даже якобы бросил жену и перевез Михалкову в свой подмосковный коттедж. Впрочем, достоверно об этом ничего не известно, и опубликованная журналистами информация находится на уровне слухов.