Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила неожиданным признанием

Знаменитость опубликовала пост, в котором, как сочли многие ее фолловеры, Михалкова рассказала о том, как готовится к свадьбе.

«Ну, наконец-то! Сделала пробный макияж невесты. Испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознаннного... А потом увидела в зеркале себя в образе невесты и поняла, что пора», - пишет артистка. Затем она перешла на тему описания секретов свадебного макияжа, сделав в своих словах акцент на естественности внешнего вида девушки, которая выходит замуж.

«Свадьба – не кино. Гримироваться не надо. Не покрывайте себя слоями косметики из всех тюбиков и баночек, что попадутся под руку. Невеста – символ молодости, счастья, первозданной красоты! Макияж - соответствующий: светлый, подчеркивающий здоровый румянец и легкий! Больше - не значит лучше!» - учит своих подписчиц Юлия Михалкова.

Комментаторы тут же решили поздравить ее с грядущим радостным событием. Отметим, что официально Юлия Михалкова не комментирует свою личную жизнь. Известно, что до 2014 года она встречалась с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым.