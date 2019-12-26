Астрологический прогноз на каждый месяц 2020 года

В преддверии Нового года эксперт Astro7 Ирина Золотая рассказала нам о том, что таит в себе каждый месяц 2020 года. Многим кажется, что високосный год труден, от него ждут каких-то неприятностей, дисбаланса, потери равновесия, люди считают, что на работе будут одни проблемы, личная жизнь пойдет прахом, а свадьбы, заключенные в этот год, обречены на неудачу.

На самом деле это не так. В год Белой Металлической Крысы можно смело вступать в брак и рожать детей. Белый цвет символизирует искренность и чистоту. Если в течение года вы будете двигаться вперед с чистыми помыслами, стараясь никого не обманывать, то ваша жизнь засверкает яркими красками, и вы не будете ежедневно думать о том, что год какой-то не такой.

Символ года помогает тем, кто старается работать над собой, добивается намеченной цели, не обижая никого, кто помогает ближнему и уважителен к окружающим. Если будет обман по отношению к конкретным людям, бумеранг не заставит себя долго ждать. Может быть непросто тем, кто не готов отстаивать свои позиции, не хочет помогать сам себе, а ждет постоянно помощи со стороны. Крыса помогает только тем, кто сам себе готов помочь.

Не стоит ждать манну с неба, так как заранее виден проигрыш. В целом финансы должны радовать, Крыса скрупулезна и очень любит достаток. Необходимо подумать, как вы можете увеличить свое благосостояние, но только никого не обманывая, и Крыса будет с радостью помогать.

В плане работы все должно быть комфортно. Если вы имеете работу, то можете ждать повышения, но при этом необходимо показать себя со всех лучших сторон. Если вы в поиске работы, то сможете ее найти, причем ожидается помощь со стороны третьих лиц, главное, понимать, к кому подойти за советом. Резких взлетов и падений не должно наблюдаться, если вы сами не будете способствовать этому.

Год требует выдержки, стойкости и уверенности в себе. Он не потерпит уныния, конфликтов, каких-то недоразумений, созданных вами, наоборот, будет еще больше это усугублять. Лучше всего сохранять равновесие и по возможности не выходить из себя. Могут быть неожиданности, независящие от вас. Здесь необходима быстрота реакции, понимание момента, как можно уравновесить ситуацию и минимизировать потери. С плохим настроением лучше бороться в одиночку, выбрасывать эту неприятную энергию, занимаясь каким-либо хобби, спортом, прогулками.

Крыса — сложный знак, может быть неприятной, умеет хитрить, помнит плохое, многое переворачивает с ног на голову. Желательно в течение года учиться контролировать себя, быть начеку, чтобы лишние слова и мысли не выходили наружу.