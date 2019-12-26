Почему на морозе появляется насморк

Чтобы понять, почему мы начинаем «шмыгать» зимой без причины, нужно разобраться, как устроен нос. Дело в том, что вне зависимости от температуры на улице, воздух, который мы вдыхаем должен обладать температурой не ниже 26 градусов по Цельсию. Таким образом, носоглотка меньше чем за секунду успевает нагревать поступающий воздух и вместе с тем увлажнять его жидкостью, которая в том или ином количестве содержится в носу каждого человека.