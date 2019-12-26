Новолуние 26 декабря: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние в конце 2019 года будет сопровождаться солнечным затмением, а значит, увеличивается риск развития нежелательных событий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями этого дня, чтобы скорректировать планы и обойти препятствия стороной. Новолуние пройдет в созвездии Козерога, что сильно влияет на энергетику этих суток, ведь Земная стихия находится в дисгармонии с Луной.

Что нельзя делать в Новолуние 26 декабря

Менять планы. Резкая смена приоритетов может весьма навредить будущему, а значит, в день Новолуния лучше придерживаться выбранной ранее тактики. Безусловно, события порой развиваются не по плану, однако если есть возможность, астрологи рекомендуют настаивать на своем.

Откладывать дела. В день Новолуния не стоит переносить на другое время то, что запланировано именно на это число. Своевременное выполнение поставленных задач убережет от многих неприятностей в дальнейшем и неплохо сэкономит время. Нельзя также отказываться от выполнения данных обещаний.

Невнимательно относиться к состоянию здоровья. В день Новолуния рисковать собственным самочувствием не стоит, ведь до нового года остается совсем немного времени. Одеваться следует по погоде, не забывать про отдых и пополнение запасов витаминов. В это время профилактика будет лучшим способом избежать простудных заболеваний и не выйти из строя, когда так нужно работать и завершать дела.

Конфликтовать. Любые споры в такой неординарный день могут стать причиной обострения конфликтной ситуации. Выяснять отношения в этот день захочется многим, однако потакать импульсивным порывам не стоит. Освободиться от стресса и дурного настроения лучше всего с помощью Любые споры в такой неординарный день могут стать причиной обострения конфликтной ситуации. Выяснять отношения в этот день захочется многим, однако потакать импульсивным порывам не стоит. Освободиться от стресса и дурного настроения лучше всего с помощью активных физических нагрузок

Что можно делать в день Новолуния

Обновлять энергетику. На стыке 2019 и 2020 годов лучше всего оставить за спиной прошлое и все, что причиняло боль, а также мешало развитию. В день Новолуния можно избавиться и от вредных привычек, если задаться целью и не сворачивать с пути.

Заботиться о близких. Родственные связи важно укреплять, а не разрушать, поэтому в день Новолуния важно прислушиваться к потребностям тех, кто дорог сердцу. Тактичность и умение слушать помогут справиться с любыми разногласиями и найти компромиссы.

Преображать пространство. Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую, и в день Новолуния можно заняться украшением дома. Праздничное настроение будет хорошим стимулом для завершения дел, а также поможет не обращать внимание на мелкие неурядицы.