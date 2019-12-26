Девушкам на заметку! Жена сделала Александру Цекало интимный подарок

Дарина Эрвин сделала Александру Цекало интимный презент на Рождество. 28-летняя художница изрядно удивила шоумена.
Художница подарила супруга новой картиной, которая теперь украсит стены их дома в Беверли-Хиллз. На полотне изображена молодая обнаженная девушка. В принципе, этого можно было ожидать, ведь жена Александра Цекало специализируется на стиле «ню».
Кроме того, Дарина Эрвин вручила мужу и еще один, более оригинальный подарок – сделанную на заказ книгу с их любовной перепиской, сообщает «7 Дней». Идею она "украла" у французской писательницы Анаис Нин. В основу произведения лег ее дневник с описанием романа с Генри Миллером и его женой Джун.
Реакцию Александра Цекало на подарки модель разместила в сторис своего Instagram. По ней видно, что продюсер был приятно удивлен.
Отметим, что Дарина Эрвин очень чувственно относится к мужу и любит эпатировать общественность. Она часто публикует пикантные моменты их семейной жизни в соцсети: то страстно поцелует, то выставит напоказ свою большую грудь.