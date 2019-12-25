Убей их добром: Кевин Спейси выпустил очередное загадочное видео

В ролике под названием «KTWK» (что расшифровывается как Kill Them with Kindness, или «Убейте их добротой») Спейси сидит на фоне камина, рассуждает, каким хорошим выдался 2019 год, и желает видеть больше добра в мире.

«Я знаю, что вы думаете. Он ведь наверняка несерьезно. Я абсолютно серьезен, — говорит Спейси с минутном видео. — В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не понравится, можете идти в атаку. Но вы также можете придержать огонь и сделать неожиданный шаг. Вы можете… убить их добротой».

Годом ранее, 24 декабря 2018 года, Спейси выпустил видеообращение «Let me be Frank», в котором говорил о предъявленных ему обвинениях и утверждал, что «скоро вы узнаете всю правду».

Осенью 2017 года Спейси оказался в центре скандала. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда он был 14-летним подростком. После этого с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения, впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации и отправился на лечение в специальную клинику. Netflix уволил его из сериала «Карточный домик», а Ридли Скотт заменил Спейси на Кристофера Пламмера в драме «Все деньги мира».