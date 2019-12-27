LIMON LIVE ⟩ Как светский журналист из Латвии Раиса Смирнова борется с противниками секса

С Раисой мы поговорим обо всем на свете: о моде в новом 2020 году, об Анне Седоковой и ее возлюбленном из Латвии, о самых популярных новостях и персонах на их сайте, а также узнаем, как относятся к сексу жители Латвии и что делает Раиса с теми, кто краснеет, бледнеет и падает в обморок от одного только слова «секс».