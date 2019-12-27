Пт, 27.12.2019
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LIMON LIVE ⟩ Как светский журналист из Латвии Раиса Смирнова борется с противниками секса

Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE светский журналист и редактор рубрики «Звезды» на портале Русский TVNET в Латвии Раиса Смирнова. Обязательно досмотрите программу до конца, будем поздравлять всех с наступающим Новым годом! 

С Раисой мы поговорим обо всем на свете: о моде в новом 2020 году, об Анне Седоковой и ее возлюбленном из Латвии, о самых популярных новостях и персонах на их сайте, а также узнаем, как относятся к сексу жители Латвии и что делает Раиса с теми, кто краснеет, бледнеет и падает в обморок от одного только слова «секс». 

Раиса раскрыла секрет, которым с ней поделился певец Маркус Ривва из Латвии: ему звонила Анна Седокова и спрашивала, что о ней пишут СМИ этой страны.  Еще вы узнаете один страшный секрет: родители приводили маленьких детей на концерт популярного Little Big в Риге. Они даже подпевали известному артисту! 

До того, чтобы проводить регистрацию комментаторов по ид-карте, по словам Раисы, СМИ в Латвии еще не доросли. 

Смотрите выпуск целиком и получайте удовольствие! Всех с наступающим Новым годом! 

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