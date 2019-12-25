Что означают звуки, которые издает женщина во время интимной близости

Поэтому когда дело доходит до секса, то у тебя остается лишь одна возможность узнать, что реально чувствует девушка, и для этого тебе необходимо декодировать стоны подруги, пишет Menscult.ua.

Притворяется ли она? Нравится ли ей?

Тяжелое дыхание

Это классика, либо у нее тяжелая одышка.

Но если все-таки речь о классике, то знай: девушка не хочет тратить энергию на стоны, но ей все равно приятно и она не притворяется, ты молодец.

Громкий визг

Она, вероятно, просто пересмотрела слишком много порно и теперь думает, что всем мужчинам нравится, когда на них кричат в кровати.

Может быть, некоторым и нравится, но мы бы не хотели лишиться своего слуха после секса.

Тихие стоны

Некоторые женщины не обладают вокальными данными, либо очень застенчивы, потому думаешь, будто подруга как-то себя сдерживает или вообще получает дикое неудовольствие, но все хорошо, тихий стон — это достаточно высокий комплимент.

Крик

Ей может быть очень и очень хорошо или… ей может быть очень больно.

Мы думаем, что ты должен понимать разницу, но если понять трудно, то спроси ее, нравится ей это или нет.

Странные звуки

Девушка может не контролировать свое тело, и какой-нибудь нелепый звук легко мог бы выскользнуть из ее рта, а то откуда-нибудь еще.

Не пугайся! Все вполне естественно и нормально, иногда секс может быть неудобным.

Смех

Если девушка смеется, то это не значит, что она смеется над тобой, или что она хочет тебя как-то оскорбить.

Напротив, ей с тобой комфортно и удобно, и она наслаждается.