Бузова — географ, Брэд Питт — журналист. Какие дипломы есть у звезд

Виктор Пелевин — инженер троллейбусного депо

Это один из самых признанных русских авторов за рубежом. Его часто сравнивают с Довлатовым, Булгаковым и Гоголем. Лауреат многочисленных премий, он стабильно выдает в год по роману. Если автор продает тираж в 30 000 экземпляров, он может спокойно на эти деньги жить. Тиражи книг Пелевина значительно выше.

Третьего апреля 1985 года Виктора приняли на должность инженера кафедры электрического транспорта, затем по распределению он попал на работу в троллейбусное депо. В 1989 году жизнь будущего писателя круто поменялась: гонорар за написанную им для журнала "Наука и религия" статью превысил его оклад на пятидневной работе. Потом появилось издание Face to face. В 1993 году Пелевин получил Малую букеровскую премию за сборник рассказов "Синий фонарь". Настоящий успех пришёл к писателю в 1999 году, когда его роман "Generation "П" был распродан в количестве 3,5 миллиона экземпляров. Пелевин стал известен во всём мире, а книга признана культовой. Его романы до сих пор популярны.

Максим Галкин — лингвист

Карьера известного шоумена и пародиста пошла в гору с 1994 года, когда он попал в Театр эстрады и поехал в турне вместе с Михаилом Задорновым. С начала 2000-х премии посыпались на молодого артиста как из рога изобилия. С февраля 2001 года он стал ведущим телевикторины "Кто хочет стать миллионером?". С этого времени в карьере артиста не было спадов: баснословные гонорары, постоянные корпоративы для олигархов. Символ успеха артиста — замок в элитном посёлке Грязь, интерьер которого оформлен в викторианском стиле.

Первое образование артиста — лингвистическое. Он планировал сделать научную карьеру и работать в этой сфере, если бы не добился успеха на артистической стезе. Тема его кандидатской диссертации звучала так: "Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов", где он планировал сравнить различные переводы "Фауста" Гёте. Из аспирантуры он ушёл только в 2009 году, когда был на пике популярности и стало уже совсем не до науки.

Павел Воля — учитель русского языка и литературы

Артист входит в топ самых зарабатывающих российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Резидент и постоянный ведущий шоу Comedy club. В его Instagram около девяти миллионов подписчиков, в Twitter — более пяти миллионов.

Павел Воля, добившийся популярности благодаря созданному им образу столичного гламурного подонка "Снежка", родился в Пензе. В 2001 году он закончил местный педагогический университет и получил диплом учителя русского языка и литературы. Однако от карьеры учителя отказался и предпочёл покорять Москву. Перед тем как пробиться в шоу-бизнесе, Павел успел поработать на стройке прорабом. Восхождение к успеху началось с работы на Муз-ТВ и работы диджеем на нескольких радиостанциях.

Брэд Питт — журналист