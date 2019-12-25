Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Видео о вкусовых предпочтениях в семье Аллы Пугачевой появилось на фанатской странице дочери Примадонны Лизы Галкиной в Instagram. Пришедшая в гости к звездам журналистка Ирина Шихман спросила об этом каждого из домочадцев, передает Пятый канал.

Первой ответила Лиза. По словам шестилетней звезды, больше всего она предпочитает икру. Гостья поинтересовалась, какую именно. Стоящий рядом с ней отец Максим Галкин посоветовал сказать «баклажанную». Но девочка не слукавила: красную. Интервьюер уточнила, намазывает ли она деликатес на хлеб или ест ложками.

«И так, и так», — выкрикнул ее брат Гарри.

Сама Лиза сказала, что смешивает икру с гречневой кашей. Такой необычный рецепт удивил ее собеседницу. Тогда журналистка спросила мальчика, что любит он.

«Мясо!» — опередила его сестра.

«Я сильно люблю картошечку. А из мяса — куриный шашлык на завтрак», — поделился Гарри.

После этого гостья задала вопрос Пугачевой с каким вкусом она ассоциирует детство.

«Хлеб с маслом и сосиски», — вспомнила артистка.