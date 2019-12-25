Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Галины Волчек

Появились новые данные о состоянии худрука театра "Современник" Галины Волчек. Она все еще находится в больнице.
По словам родственников, Волчек находится в стабильном состоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи.
"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с вами. Спасибо за поддержку", – говорится на официальном сайте театра "Современник".
Как ранее писали Dni.ru, Галина Волчек оказалась в Боткинской больнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловалась на боль в груди.
Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была в бессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек в медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.
По некоторым данным, режиссера ввели в медикаментозную кому. У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам специалистов, Галина Волчек оказалась на больничной койке из-за хронического бронхита. Стоит отметить, что у режиссера слабое сердце: проблемы прослеживались на протяжении многих лет.