Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Галины Волчек

По словам родственников, Волчек находится в стабильном состоянии. Об этом близким Галины Борисовны сообщили врачи.

"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с вами. Спасибо за поддержку", – говорится на официальном сайте театра "Современник".

Как ранее писали Dni.ru, Галина Волчек оказалась в Боткинской больнице 23 декабря. Худрук сама вызвала бригаду скорой помощи. Она жаловалась на боль в груди.

Галину Борисовну, которая к моменту прибытия медиков была в бессознательном состоянии, отвезли в реанимацию. Факт нахождения Волчек в медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.

По некоторым данным, режиссера ввели в медикаментозную кому. У Волчек развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.