Максим Галкин откровенно о своей ориентации и романе с Сергеем Дроботенко

Слухи о том, что Максим и Сергей - любовники появились несколько лет назад. Источником слухов стал Михаил Задорнов. Ради красного словца и веселой шутки он мог всё приукрасить. По словам Галкина, в том джакузи, с которого начался фейковый роман юмористов, с Сергеем и Максимом был и Задорнов. Они втроем были там. Однако ради шутки юморист умолчал об этом. Позже из-за экономии Сергея и Максима заселили в один гостиничный номер. Задорнов не ожидал, что его шутка будет иметь такой резонанс. Он принес извинения Дроботенко и Галкину, но было уже поздно, пишет 7d.org.ua.