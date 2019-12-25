Ср, 25.12.2019
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Максим Галкин откровенно о своей ориентации и романе с Сергеем Дроботенко

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Konstantin Sednev

Максим Галкин впервые рассказал о своей ориентации и о романе с юмористом Сергеем Дроботенко. 

Слухи о том, что Максим и Сергей - любовники появились несколько лет назад. Источником слухов стал Михаил Задорнов. Ради красного словца и веселой шутки он мог всё приукрасить. По словам Галкина, в том джакузи, с которого начался фейковый роман юмористов, с Сергеем и Максимом был и Задорнов. Они втроем были там. Однако ради шутки юморист умолчал об этом. Позже из-за экономии Сергея и Максима заселили в один гостиничный номер. Задорнов не ожидал, что его шутка будет иметь такой резонанс. Он принес извинения Дроботенко и Галкину, но было уже поздно, пишет 7d.org.ua.

 
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