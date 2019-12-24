Ловите рождественский подарок для всех жителей Эстонии от группы Svjata Vatra

Автор аранжировки оригинальной версии – украинский композитор Микола Леонтович, который взял за основу текст народной песни. В ней поется о ласточке, обещающей здоровье и процветание с приходом весны. По старинной народной традиции наступление нового года отмечали с наступлением весны, а позднее с распространением христианства ее стали петь 13 января, когда по юлианскому календарю отмечали наступление Нового года. Премьера "Щедрика" в аранжировке Леонтовича состоялась в 1916 году, пишет Rus.ERR.ee.