Выглядит старше матери: Риз Уизерспун удивила сходством со своей дочерью

В канун католического Рождества Риз Уизерспун поделилась новой фотографией со своей дочерью Авой и в очередной раз удивила поразительной схожестью. Правда, подписчики сошлись во мнении, что 20-летняя девушка выглядит старше, нежели ее 43-летняя звездная мать. Актриса с Авой позируют в черных нарядах, которые гармонично сочетаются с украшениями. Риз и Ава сделали похожий макияж с акцентом на красные губы, что еще больше подчеркнуло их сходство.