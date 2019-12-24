4-летняя девочка из Ярвамаа копила деньги на поездку, но решила отдать нуждающимся

Рождество - время чудес и добрых дел. В Детский фонд практически каждый день поступают пожертвования от группы детсадовцев, от школьников или друзей. Очень часто люди таким образом отказываются от подарков для друг друга, а неиспользованные финансы тратят на благие дела.
4-летняя Аннабель при помощи родителей копила деньги на поездку, но всю огромную банку монет она отдала нуждающимся. Мать девочки рассказала, что дочь начала копить деньги после первого совместного отдыха за границей, а уже потом девочка передумала. И поскольку она не знала, на что потратить сбережения, родители решили вместе с дочкой отдать деньги в Детский фонд, им нужнее.
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