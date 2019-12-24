4-летняя девочка из Ярвамаа копила деньги на поездку, но решила отдать нуждающимся

4-летняя Аннабель при помощи родителей копила деньги на поездку, но всю огромную банку монет она отдала нуждающимся. Мать девочки рассказала, что дочь начала копить деньги после первого совместного отдыха за границей, а уже потом девочка передумала. И поскольку она не знала, на что потратить сбережения, родители решили вместе с дочкой отдать деньги в Детский фонд, им нужнее.