Силикон вытек: Лере Кудрявцевой срочно удалили имплантаты

На днях в блоге Леры Кудрявцевой появились снимки из больницы. Объяснять, что случилось, ведущая не стала, лишь попросила поклонниц написать, у кого стоят в груди имплантаты. Таких оказалось немало и вскоре в блоге Леры появился второй пост – с объяснением, почему она попала в больницу. Оказалось, у Леры порвался один из имплантатов и силикон вытек. В срочном порядке знаменитость отправили на операционный стол.

"Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантатов, значит все не зря. 15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила имплантаты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить. Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытными кроликами. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт: левый имплантат порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантатов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень!"