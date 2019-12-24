Реклама уютной зимней Риги разозлила таллиннцев

В комментариях под этой рекламой нашлась лишь парочка человек, похвалившая Ригу и признавшая отдых там восхитительным. Все остальные начали возмущаться, что почему нам вообще рекламируют серую Ригу. Есть некоторые комментарии даже с матом. «Ни за что! Мой город Таллинн - и он намного луче», - вот самый основной из комментариев под этой публикацией. Также таллиннцы в один голос сказали, что наш Старый город просто не сравнится с рижским и здания у соседей неухоженные.