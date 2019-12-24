Гороскоп на год Белой Крысы: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви

В канун приближающегося Нового года 2020, который придет к нам под знаком Белой Металлической Крысы, мы расскажем о самых счастливых знаках Зодиака, которым неслыханно повезет в личной жизни, кого с головой накроет волна самых ярких чувств, безумной страсти и фантастических эмоций и кто найдет свою любовь. Крысы, как известно, не лишены романтизма, обладают завидным красноречием и легко находят общий язык с людьми. Кроме того, их сложно обмануть, потому что они интуитивно чувствуют людей. Кому же из знаков Зодиака повезет в любви в 2020 году Белой Крысы? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2020 год.