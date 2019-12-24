Тревожные вести: Галина Волчек впала в кому

Тревожные вести распространились в Сети. Сообщается, будто легендарная артистка Галина Волчек в коме.
Галина Волчек еще накануне, 23 декабря, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Приехавшим медикам 86-летняя артистка пожаловалась на боли в груди. Специалисты приняли решение госпитализировать российскую знаменитость.
Сейчас же, как сообщает телеграм-канал Mash, ситуация ухудшилась – якобы Галина Волчек впала в кому. Отметим, что совсем недавно, 19 декабря, она справила день рождения. Однако престарелая артистка на сей раз отказалась от грандиозных торжеств. Возможно, именно проблемы со здоровьем стали тому причиной.