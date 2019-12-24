Тревожные вести: Галина Волчек впала в кому

Сейчас же, как сообщает телеграм-канал Mash, ситуация ухудшилась – якобы Галина Волчек впала в кому. Отметим, что совсем недавно, 19 декабря, она справила день рождения. Однако престарелая артистка на сей раз отказалась от грандиозных торжеств. Возможно, именно проблемы со здоровьем стали тому причиной.