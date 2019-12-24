Фантастический образ! Анна Семенович представила яркий наряд для встречи Нового года

Известная певица Анна Семенович недавно показала образ, который прекрасно подойдет как для вечеринки, так и для встречи Нового года (конечно же, в веселой компании). Дерзкий наряд звезды покорил публику, возможно, кто-то даже решится примерить подобный.
Певица Анна Семенович уже не первый год приковывает к себе внимание публики. Звезда обладает притягательной внешностью, прекрасно катается на коньках даже после большого перерыва, регулярно выпускает новые клипы и снимается в кино.
Анне, конечно, многие завидуют, считая ее жизнь прекрасно и безоблачной. Однако не все так просто и у нее, как и у всех людей, есть проблемы. Например, недавно она призналась, что каждый килограмм веса дается ей непросто — она поправляется от любого лишнего яблока. Спортивная закалка помогает Семенович держать себя в форме, но все это требует титанического труда.
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При этом позитива звезде не занимать. Она не стесняется говорить о недостатках, а одежду выбирает так, чтобы максимально выгодно подчеркивать фигуру. Вы только посмотрите на новогодний образ, который она выбрала для недавней публикации в Инстаграм-аккаунте! Платье-пиджак глубокого фиолетового цвета и высокие блестящие ботфорты в той же цветовой гамме — только смелая женщина может позволить себе подобное.
Талию знаменитости подчеркнул оригинальный ремень, а дополнили образ массивные серьги. Фанаты в очередной раз восхитились смелостью Анны и посчитали, что в таком наряде все новогодние корпоративы и праздники пройдут на ура!