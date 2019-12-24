Фантастический образ! Анна Семенович представила яркий наряд для встречи Нового года

Певица Анна Семенович уже не первый год приковывает к себе внимание публики. Звезда обладает притягательной внешностью, прекрасно катается на коньках даже после большого перерыва, регулярно выпускает новые клипы и снимается в кино.

Анне, конечно, многие завидуют, считая ее жизнь прекрасно и безоблачной. Однако не все так просто и у нее, как и у всех людей, есть проблемы. Например, недавно она призналась, что каждый килограмм веса дается ей непросто — она поправляется от любого лишнего яблока. Спортивная закалка помогает Семенович держать себя в форме, но все это требует титанического труда.

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При этом позитива звезде не занимать. Она не стесняется говорить о недостатках, а одежду выбирает так, чтобы максимально выгодно подчеркивать фигуру. Вы только посмотрите на новогодний образ, который она выбрала для недавней публикации в Инстаграм-аккаунте! Платье-пиджак глубокого фиолетового цвета и высокие блестящие ботфорты в той же цветовой гамме — только смелая женщина может позволить себе подобное.